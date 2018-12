Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Marzia Cilloccu presenteranno domani alla stampa le iniziative in città per le prossime festività. Alla conferenza stampa parteciperanno anche i rappresentanti della Vox Day, il presidente della Municipalità di Pirri e i rappresentanti del Ctm.

Non è ancora stato ufficializzato il Big che animerà la città la notte di San Silvestro, ma indiscrezioni confermano che a salutare il 2018 saranno i Subsonica, la rock band torinese che lo scorso ottobre ha pubblicato “8”, il suo ultimo lavoro discografico.

L’appuntamento con la stampa è per domani, giovedì 13 dicembre, alle 11 nella Sala del Retablo al secondo piano del Municipio in via Roma.

