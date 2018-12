A causa dell’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica all’impianto di sollevamento che dà acqua al centro abitato di Mandas, al momento è sospesa l’erogazione idrica al serbatoio e si stimano circa 10 ore di autonomia. L’avviso è di Marco Pisano, sindaco di Mandas, apparso questa mattina sul suo profilo Facebook.

“L’ENEL sta provvedendo a sistemare il guasto” assicura il primo cittadino.

In ogni caso – conclude la nota – al fine di evitare problemi, si chiede di minimizzare al massimo il consumo idrico domestico e non, evitando al massimo utilizzi di acqua di rete non strettamente necessari”

