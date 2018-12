Conto alla rovescia verso i prossimi campionati del Mediterraneo di Scherma under 17 e under 20. In vista dell’appuntamento tra l’1 e il 3 febbraio 2019 il presidente della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Massimo Zedda e dall’assessore allo Sport Yuri Marcialis.

L’occasione è stata quella della firma del rinnovo del protocollo City Partner, che lega Cagliari alla Federscherma ormai da qualche anno. All’incontro hanno partecipato anche il delegato regionale Fis Sardegna Gianmarco Tavolacci e una delegazione degli organizzatori dei Campionati composta da Luca Zicca e Maurizio Fuccaro.

“Quello firmato oggi è un protocollo importante che oltretutto guarda a un’iniziativa straordinaria che è quella di ospitare la scherma a Cagliari nei primi mesi dell’anno prossimo – ha commentato il sindaco Zedda – È una collaborazione che nasce già da diversi anni in occasione dei Campionati Italiani e sarebbe molto utile avere anche in politica lo stesso stile e lo stesso garbo della scherma”. In Sardegna in maniera sempre più continua. “Faremo conoscere le bellezze del territorio ancora una volta con questo evento – ha sottolineato Strano – e in futuro con eventi ancora più importanti che potrebbero vedere Cagliari al centro di appuntamenti nazionali ai massimi livelli”. Lavori in corso per preparare tutto al meglio. “Siamo molto soddisfatti che abbiano scelto l’Accademia d’Armi Athos per l’assegnazione della 16esima edizione dei Campionati del Mediterraneo – ha detto Zicca – credo che sia un attestato di riconoscenza per quanto fatto questi 10 anni e in particolar modo nel maggio 2017 coi Campionati Italiani Cadetti e Giovani”.

