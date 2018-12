Seconda giornata in Aula per la discussione degli articoli della Finanziaria 2019. Tra i provvedimenti approvati, dopo gli sgravi alle famiglie con minori a carico, c’è la seconda misura del pacchetto famiglia finanziata con 10,5 milioni: trasporti gratuiti sui mezzi pubblici in tutta la Sardegna per gli studenti che frequentano scuole medie, superiori e università.

“Siamo orgogliosi di questo provvedimento e di poter aiutare le famiglie che investono negli studi dei propri figli”, ha commentato in Aula l’assessore al Bilancio Raffaele Paci. Ok anche alla terza misura dello stesso pacchetto: 25 milioni, di cui 2 destinati al Sulcis, per le agevolazioni legate alle ristrutturazioni edilizie. Il provvedimento punta non solo a riqualificare gli immobili privati destinati prevalentemente a uso residenziale, ma anche a rilanciare l’economia incoraggiando la ripresa e la crescita del mattone. Passa, poi, lo stanziamento di 70 milioni all’anno fino al 2021 per il piano Lavoras. Infine, è stato approvato il pacchetto artigianato da 30 milioni per aiutare l’intero comparto. Novità di oggi, i 2milioni destinati alle aziende per il passaggio generazionale, sotto forma di voucher da 15mila euro a fondo perduto a favore di figli e dipendenti da almeno dieci anni.

“Con l’approvazione dell’articolo 5 della legge di stabilità 2019, il lavoro della commissione speciale da me presieduta ha dato i suoi frutti – ha dichiarato Roberto Deriu – commercianti e artigiani hanno trovato in questa finanziaria una risposta importante ai propri bisogni”.

