Alitalia chiudera’ la tratta Roma-Teheran da inizio gennaio 2019. Lo ha annunciato il chief business officer Fabio Lazzerini in una conferenza stampa a New York. La decisione e’ stata presa per il ripristino delle sanzioni Usa contro l’Iran. L’ultimo volo da Roma sara’ a fine dicembre. Tutti i passeggeri che hanno gia’ acquisto un biglietto per i mesi successivi saranno rimborsati. Prima di Alitalia, anche British Airways, Air France e Klm hanno chiuso le loro tratte sulla capitale iraniana a seguito delle sanzioni.

