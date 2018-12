Rissa per futili motivi questo pomeriggio verso le 19,30 in via Roma a Cagliari. Due stranieri, probabilmente in preda all’alcol, si sono affrontati di fronte al Consiglio regionale ed è improvvisamente spuntato un coltello.

Uno di loro è rimasto ferito. Sono intervenuti immediatamente gli agenti del Reparto Mobile ‘Sardegna’, sul posto per garantire l’ordine pubblico di fronte al palazzo del Consiglio regionale, e della Squadra Volanti, che hanno immediatamente fermato i due. Uno dei due, ferito in maniera non grave, è stato soccorso dal 118.

