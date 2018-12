Dopo l’approvazione di tutti e dieci gli articoli della legge di stabilità 2019, i consiglieri dell’opposizione hanno occupato i banchi della Giunta, costringendo il presidente dell’Assemblea, Gianfranco Ganau, a sospendere i lavori dell’Aula e convocare la conferenza dei capigruppo.

Motivo scatenante, l’intervento del vice capogruppo di Fi, Marco Tedde sul caso Aias con la richiesta pressante alla Regione di pagare i debiti contratti con l’associazione per poter pagare le 5 mensilità arretrate ai lavoratori, che nel frattempo bivaccano in tenda sotto il Consiglio regionale. L’assessore Paci ha spiegato che “il presidente della Giunta Pigliaru sta lavorando sulla questione” e ha parlato di “contatti in corso tra gli avvocati delle due parti”.

Per tutta risposta, le opposizioni hanno occupato i banchi della Giunta. La seduta, comunque, dovrebbe riprendere a momenti, consentendo all’Aula di approvare l’ultima finanziaria del governo Pigliaru.

