Con oltre quattro mesi di ritardo il Comune di Nuoro approva la delibera sugli equilibri di bilancio 2018. Con un solo voto di scarto, 13 voti e favorevoli e 12 contrari, l’amministrazione di Andrea Soddu porta a casa un documento che scongiura l’arrivo del commissario, dopo la diffida arrivata dall’assessore regionale agli Enti Locali Cristiano Erriu, che ha fissato il termine perentorio del 15 dicembre per l’approvazione della delibera.

“La maggioranza tiene – ha detto il primo cittadino di Nuoro – Nonostante le difficoltà siamo riusciti a dimostrare che l’operato di questa amministrazione è stato virtuoso dal punto di vista della tenuta e del risanamento dei conti pubblici. Un grande lavoro fatto dalla Giunta e dai consiglieri per il bene della città. Il lavoro da fare è ancora tanto ma questo risultato dimostra che siamo sulla strada giusta”.

Intanto l’opposizione attacca, sottolineando il ritardo nell’approvazione della delibera: “Ancora una volta, come è successo per il rendiconto 2017, l’amministrazione approva la delibera che doveva essere approvata entro il 31 luglio, con oltre quattro mesi di ritardo – ha commentato la consigliera del Psd’ Az Claudia Camarda – e lo ha fatto con il parere non favorevole dei revisori dei conti e dopo che ho segnalato il ritardo alla Regione alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti”. Ora la consigliera è pronta a rivolgersi nuovamente alla Corte dei Conti “perché il mancato parere favorevole dei revisori mette in discussione la regolarità dell’approvazione”.

Commenti

comments