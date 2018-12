Sembra più vicino l’ingresso all’interno di Laore dei lavoratori dell’associazione regionale degli allevatori della Sardegna (Aras).

Il servizio essenziale di assistenza in zootecnia, gestito sino ad oggi in convenzione con l’Aras passerebbe, secondo una modifica normativa condivisa oggi tra Regione e Governo, all’agenzia sarda in applicazione legge regionale 3/2009 aprendo anche la strada alle procedure ad evidenza pubblica per i lavoratori dell’Associazione regionale allevatori non interessati dalla stessa legge 3.

E’ quanto emerso dal tavolo tecnico tra la Regione, con gli assessori degli Affari Generali e dell’Agricoltura Filippo Spanu e Pier Luigi Caria, e Governo, con i ministeri della Funzione Pubblica e dell’Economia e la Ragioneria dello Stato, riunitosi a Roma. Sul testo definitivo, che verrà di nuovo condiviso dalle parti per iscritto nelle prossime ore, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è riservato un parere finale che esprimerà nell’arco di pochi giorni. Spanu e Caria hanno sollecitato la chiusura definitiva per poter adottare la norma entro la pausa natalizia.

