Notiziario di Cagliari-Napoli. CAGLIARI: FORFAIT DI PAVOLETTI, IONITA E LYKOGIANNIS A PARTE Pavoletti verso il forfait per la sfida contro il ‘suo’ ex Napoli domenica alla Sardegna Arena. L’attaccante del Cagliari è ancora in infermeria per le terapie dopo il ko nel riscaldamento del prepartita contro la Roma. Allenamento personalizzato per Ionita a scopo precauzionale e differenziato per Lykogiannis, ormai avviato verso il recupero. La seduta è cominciata con l’attivazione tecnica a coppie. A seguire, lavoro tattico e una serie di partitelle sui 70 metri. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

NAPOLI: VERDI IN GRUPPO, ALLENAMENTO SOTTO LA PIOGGIA Simone Verdi ha completamente recuperato dall’infortunio muscolare ed è tornato a lavorare con il gruppo. Questa la buona notizia che ha trovato il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, oggi alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo seguente alla trasferta di Liverpool per la Champions. La squadra si è allenata sotto una fitta pioggia in vista della trasferta di Cagliari, svolgendo attivazione a secco e riscaldamento tecnico seguiti da una partita a porte piccole. Poi chi ha giocato dall’inizio ad Anfield è rientrato mentre gli altri uomini della rosa hanno disputato una partita a campo ridotto.

