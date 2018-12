Non tutti i lavoratori sono d’accordo con lo sciopero al Lirico che domani farà slittare di mezz’ora l’inizio della prima del Rigoletto.

“La segreteria provinciale della Fials-Cisal, sindacato maggiormente rappresentativo all’interno del Teatro Lirico di Cagliari – si legge in una nota – recependo le argomentazioni dei propri rappresentanti in seno alla Rsu e della base, si dissocia dallo sciopero della durata di 30 minuti proclamato dalla Rsu per la prima di ‘Rigoletto’ reputando l’attuazione di una tale forma di protesta assolutamente sovradimensionata e controproducente”.

