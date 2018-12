Si conclude oggi, venerdì 14 dicembre, la Autumn School sul turismo sostenibile, che ha preso il via il 5 novembre scorso presso il Centro Universitario di Bertinoro (FC) e alla quale hanno partecipato 22 operatori ed esperti del settore provenienti da cinque Paesi del Mediterraneo (Albania, Giordania, Libano, Palestina, Tunisia).

L’iniziativa è parte integrante del progetto NEST (Network di Educazione alla Sostenibilità Turistica) promosso del Centro Studi Avanzati sul Turismo (CAST) dell’Università di Bologna in partnership con il Centro Universitario di Bertinoro e cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

La cerimonia si svolge al termine della settimana conclusiva del corso, svoltasi interamente in Sardegna, con visite aziendali, incontri con amministratori pubblici, esperienze sul territorio. La Sardegna – regione molto vicina ai paesi partner coinvolti nel Progetto NEST, sia dal punto di vista geografico che culturale – è stata infatti individuata da AICS come un territorio strategico per lo svolgimento di una parte del percorso formativo grazie alla molteplicità di esempi virtuosi presenti nella regione nel campo del turismo sostenibile. Numerosi sono i progetti di cooperazione, anche di carattere europeo, avviati con i diversi popoli del Mediterraneo sia a livello regionale che comunale, grazie all’impegno crescente delle istituzioni locali.

La Autumn School è solo il primo step del progetto NEST: seguirà infatti nella primavera del 2019 una Spring School sul turismo sostenibile, diretta a 28 partecipanti provenienti da vari Paesi extra-Mediterraneo (Bolivia, Cuba, El Salvador, Etiopia, Kenya, Mozambico, Myanmar, Senegal), mentre un ultimo importante pilastro del progetto sarà la realizzazione di una piattaforma-pilota di tipo informatico finalizzata alla creazione e alla gestione permanente di un network di tutti i corsisti che negli anni hanno beneficiato dell’attività di formazione promossa da AICS, compresi gli studenti del progetto FORMED.

