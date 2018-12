E’ Andrea Frailis, giornalista in pensione di Videolina, emittente privata del gruppo Unione Sarda, il candidato della coalizione di centrosinistra per le suppletive del 20 gennaio convocate per assegnare il collegio uninominale di Cagliari rimasto vacante dopo le dimissioni del velista ex M5s Andrea Mura.

Frailis, 62 anni, recentemente ha coordinato la conferenza programmatica del Partito democratico a Tramatza e sarà sostenuto da uno schieramento di cui fanno parte Pd, Mdp, Campo progressista, Centro democratico, +Europa, Rete Futura, Sinistra italiana, Psi, Upc, Possibile e Italia in Comune.

Domani a Cagliari, alle 10, si riunirà la direzione regionale del Pd per prendere atto della scelta, subito dopo, alle 12, è in programma l’incontro di tutti i rappresentanti della coalizione.

