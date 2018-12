La polizia ha arrestato Alessio Porceddu per detenzione e spaccio di droghe, e indagato V.G., 50enne di Cagliari per lo stesso reato.

Questa mattina due equipaggi della Squadra Volante hanno effettuato dei controlli in viale San Bartolomeo identificando diverse persone. In particolare la polizia ha rivolto l’attenzione verso due uomini, già noti per precedenti penali, e li ha seguiti fino a un palazzo di in via Schiavazzi al civico 6/D del quartiere di Sant’Elia.

I poliziotti, consapevoli del fatto che i due si stavano recando per acquistare della droga, hanno deciso di effettuare un controllo più accurato cercando di eludere eventuali vedette di sorveglianza ingaggiate dagli spacciatori.

Entrati nel palazzo, la polizia, con uno stratagemma, ha fatto credere ai possibili ‘fornitori’ di aver lasciato il quartiere, facendosi notare in via Schiavazzi con ripetuti passaggi con la Volante. Due poliziotti invece sono rimasti in attesa, in un pianerottolo della palazzina.

Gli agenti hanno così bloccato V.G., 50enne di Cagliari, che alla vista delle auto della polizia ha urlato a gran voce “Sa giusta!” a tutti gli acquirenti, che nel contempo avevano ripopolato il vano scala in attesa del fornitore di droga.

Subito dopo è stato sorpreso e bloccato anche Alessio Porceddu, trovato in possesso di una confezione di cellophane trasparente con all’interno 140 involucri trasparenti di cui 82 contenenti cocaina, 58 contenenti eroina. In più anche 20 grammi di hashish. L’uomo, secondo la nota della polizia, aveva a suo carico numerosi precedenti penali e la sorveglianza speciale con arresti domiciliari.

Commenti

comments