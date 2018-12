Incidente stradale a Padru, in provincia di Sassari, in località Sa Serra.

La sala operativa 115, ricevuta la chiamata dal 118, ha tempestivamente inviato sul posto una squadra di pronto intervento. Giunti sul posto, i vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza i tre veicoli coinvolti.

Era presente una pattuglia dei carabinieri. Le indagini per stabilire le cause sono in corso.

