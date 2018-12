Nasce ‘Sardi Liberi’, una formazione politica che “vuole essere la casa dei sardi”, ha detto Angelo Carta, consigliere regionale del Partito Sardo d’Azione presentando il movimento insieme a Mauro Pili, leader di Unidos. Insieme a Carta e a Pili, Gianluca Collu, leader di Progres.

“Abbiamo voluto fare una scelta coraggiosa, vogliamo ribaltare il moto di Carlo V ‘pocos, locos y mal unidos’ (pochi, stupidi e disuniti), in ‘medas, sabios e unidos’ (molti, saggi e uniti)”, ha detto Collu.

“Questa non è una giornata come le altre” ha detto Pili. ” È un momento storico per la Sardegna, che vede per la prima volta tre movimenti uniti che hanno scelto di costruire la Grande casa dei sardi. Sardi Liberi che hanno avuto il coraggio di fare una sfida culturale, una scelta coraggiosa, non elettorale”, ha spiegato Pili.

Prosegue domani ad Oristano il tavolo programmatico, che oltre vedrà unirsi a Sardi Liberi altri movimenti che hanno aderito al Manifesto programmatico della casa dei sardi.

