Controlli della Polizia a Cagliari e in diversi centri dell’hinterland e della provincia nell’ambito del contrasto alla ludopatia. Nelle ultime settimane gli agenti della Divisione amministrativa, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato numerose ispezioni in circoli privati e bar per verificare il rispetto della normativa legata al gioco d’azzardo e ai videopoker.

A Cagliari sotto i riflettori sono finiti due circoli. In uno sono state sequestrate quattro slot non conformi e prive di autorizzazioni. Il titolare dovrà pagare una multa di 9.300. Nel secondo sono state messe sotto chiave altre due slot irregolari, multa di 4.600 euro per il proprietario. Inoltre è stata riscontrate l’assenza di autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande e su questo fronte sono in corso accertamenti. Gli agenti del Commissariato di Quartu hanno invece ispezionato due circoli privati a Maracalagonis e Sestu – dove sono state sequestrate tre slot irregolari – oltre a bar e caffetterie a Quartu e Quartucciu.

In uno degli esercizi sono state riscontrate irregolarità sulla documentazione prevista per chi gestisce slot machine. Nel territorio di Iglesias, infine, le verifiche hanno interessato tre bar e anche in questo caso, in uno è stata accertata la mancanza della documentazione sull’offerta di gioco.

Commenti

comments