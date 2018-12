“Nell’assetto finale delle liste da presentare alle regionali tutte le componenti riconducibili agli azzurri si concentrino sotto il simbolo di Forza Italia, e al tavolo della coalizione di centrodestra siano escluse dall’apparentamento iniziative in contrasto con questo spirito”. E’ la necessità espressa dal comitato regionale del partito riunito oggi nella sede in via Dante a Cagliari.

Al momento, l’unica lista presente al tavolo dello schieramento e riconducibile direttamente a Fi è Sardegna Venti20, movimento fondato da Stefano Tunis, consigliere regionale del partito di Berlusconi. A lui, dunque, è rivolto l’invito del comitato. Secondo indiscrezioni delle ultime ore, tra gli aspiranti alla candidatura alle suppletive del 20 gennaio per il collegio di Cagliari ci sarebbe lo stesso Tunis. Che però avrebbe rifiutato proprio in ragione del suo coinvolgimento con Sardegna Venti20.

Impegno che verrebbe meno se raccogliesse l’invito del comitato regionale. E anche di suppletive si è discusso oggi in via Dante. In particolare – fa sapere Fi in una nota – il comitato ha individuato i criteri per l’individuazione del candidato e ha dato pieno mandato al coordinatore regionale, Ugo Cappellacci, per le valutazioni sulla scelta in vista della sfida delle politiche bis.

