Quaranta aziende, un panorama delle eccellenze della Sardegna dall’agroalimentare, all’artigianato, passando per gli orafi e i ceramisti, ma anche i presepi fatti a mano e un ampio spazio dedicato ai bambini. C’è questo e tanto altro a Fiera Natale, la manifestazione organizzata dal Centro Servizi Promozionali per le imprese l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari che si terrà fino al 23 dicembre.

Per l’occasione il quartiere fieristico si trasforma in un villaggio a tema dove entrare gratuitamente per acquistare un dono originale e assaporare le prelibatezze sarde. Grazie alla collaborazione con Forestas prende vita lo “Spazio Bimbo”, un angolo immerso nel bosco di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno scatenarsi e divertirsi in tante attività e laboratori. Partendo dalla ‘piazzetta Natale, i bambini attraverseranno il bosco per poi approdare alla Casa di Babbo Natale.

E dalle 16 alle 20.30 riflettori sulle “Baby Christmas Farm” (le fattorie didattiche di Coldiretti), la Cucina di Babbo Natale, la Fabbrica degli Elfi, i Guardiani del Bosco e, per finire, l’Ufficio postale che raccoglierà le letterine con i desideri dei piccoli. Nelle altre aree del quartiere fieristico si trovano gli stand per acquistare oggetti creati da artigiani, orafi, ma anche molti prodotti dell’agroalimentare locale.

“L’obiettivo – spiegano dalla Camera di Commercio – è quello di dare a tutti, per ogni fascia d’età e di prezzo, la possibilità di trovare il regalo adatto, promuovendo al contempo le imprese del territorio”. “Le Camere di Commercio sono la casa delle imprese ma hanno bisogno di spazi per realizzare questa loro identità – sottolinea il presidente del Centro servizi Gianluigi Molinari – il quartiere fieristico, con la sua ampiezza e la sua versatilità, rappresenta una possibilità concreta di risposte alle esigenze delle aziende, fornendo loro un’occasione per promuoverne i prodotti”.

