C’è già uno strappo nella coalizione di centrosinistra che ha appena individuato il suo candidato per le elezioni suppletive. Il Centro Democratico non sosterrà Andrea Frailis in vista delle politiche bis del 20 gennaio. “Stimo e conosco da tanto tempo Frailis, ma trovo inaccettabile il metodo utilizzato per individuare il nome”, spiega la coordinatrice del partito in Sardegna, Anna Maria Busia.

Mercoledì scorso la consigliera regionale ha partecipato al tavolo riunito per chiudere il cerchio su una figura “capace di rappresentare un perimetro molto ampio, magari di allargarlo, e possibilmente non iscritta ad alcun partito”. In effetti Frailis non ha tessere. Ma, precisa Busia, “stamattina è stato chiesto a quale gruppo aderirebbe il giornalista in caso di vittoria”. La risposta è stata: “Al Pd”.

Inoltre, sempre oggi, “è comparso alla riunione il modulo prestampato con il simbolo e il nome del candidato”. Per questi motivi, ribadisce la coordinatrice di Centro Democratico, “ritengo che si sia trattato di un tavolo fasullo, con accordi inesistenti e decisioni non condivise ma evidentemente prese altrove”.

