Incidente stradale questa sera a Pirri.

Un motociclista cagliaritano di 47 anni, percorrendo via Pisano con direzione viale Marconi, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo

della moto e ha urtato, dopo essere caduto sull’asfalto, due pedoni che attraversano sulle strisce pedonalipedonali. Lo scooter ha terminato la corsa contro un’auto ferma, nel senso di marcia opposto.

Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, all’ospedale Brotzu. I due pedoni (due donne residenti in provincia), sono stati soccorsi dal 118 e trasportate all’ospedale Marino e al Santissima Trinità, entrambe in codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

