Gelo e neve in arrivo sul nord Italia e la neve farà la sua prima conparsa in città come Milano. I siti di previsione del meteo parlano di due vortici d’aria fredda concomitanti e nevicate a bassa quota, pure a Milano, dove le temperature sono già crollate sottozero nelle ore notturne e continueranno nei prossimi giorni a scendere fin sotto le medie stagionali.

Il Comune ha previsto il piano contro il gelo: spargimento del sale sulle strade, ha invitato i portieri dei palazzi a spalare la neve per pulire i marciapiedi e sono stati potenziati i servizi d’aiuto ai senza tetto.

Commenti

comments