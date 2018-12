Il dialogo tra scienza e società e una riflessione sulla legge 180 (la cosiddetta “legge Basaglia”) a quarant’anni dalla sua introduzione. È su questi temi che il senatore del Movimento 5 Stelle Gianni Marilotti, presidente della Commissione Biblioteca e Archivio Storico del Senato, sarà impegnato a Roma la settimana prossima in due incontri di grande interesse scientifico e politico.

Il primo si terrà lunedì 17 dicembre a partire dalle 17.30 nella sala di via Borgognona 47 e avrà come tema “Le regole del dialogo. Tra scienza e società”. Organizzato da For Workshop, vedrà protagonisti, insieme a Marilotti, l’autore di Superquark Giovanni Carrada, il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi, il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, e il direttore di Dipartimento Scienze Umane e Sociali del Cnr Gilberto Corbellini.

“Quarant’anni dopo: riflessioni sulla legge 180” è invece il tema del convegno organizzato dallo stesso Marilotti per giovedì 20 dicembre. Appuntamento a partire dalle ore 15.30 presso la Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato, in piazza della Minerva 38.

Dopo i saluti istituzionali, portati dal ministro della Salute Giulia Grilloe dallo stesso Marilotti, interverranno il docente di istituzioni di diritto privato Paolo Cendon, il responsabile del Museo Laboratorio della Mente di Roma Pompeo Martelli, il giornalista Marino Sinibaldi e il consigliere parlamentare Giampiero Buonuomo. Introduce e modera il convegno il dottore di ricerca Pierpaolo Ianni.

