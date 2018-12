Arriva l’inverno e torna l’emergenza alimenti per i gatti che vivono in strada, accuditi dai volontari dell’associazione “Zampe Matte” che proprio oggi lanciano un’appello per donare il cibo.

Lasciati soli al loro destino, senza affetto e senza una cuccia, sono fortunati solo grazie ai volontari animalisti di Zampe Matte che nel territorio di Flumini di Quartu hanno creato un rifugio con 200 gatti e accudiscono altri 150mici nel territorio, portando cibo e creando piccole dimore di fortuna. Le volontarie chiedono un aiuto, una piccola donazione di cibo per i gatti:” Chiunque potesse aiutarci ci contatti al 3351467414, abbiamo bisogno di una mano per dare un sorriso ai tanti gatti che ci sono qui a Quartu”.

Per informazioni contatta Rifugio Zampe Matte

