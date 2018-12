Ancora un accertamento fiscale della guardia di finanza. Stavolta nella lente dei Finanzieri è finita una società operante nel settore industriale con sede a Capoterra.

L’input per l’attività di controllo è scaturito da una preliminare attività di riscontro ed incrocio tra i dati estrapolati dalle banche dati. L’attività ispettiva si è basata sull’esame della documentazione contabile. La società aveva ‘dimenticato’ di annotare i canoni di locazione derivanti dalla cessione del proprio ramo di azienda ad un’altra ditta operante nel medesimo settore.

I Finanzieri hanno così accertato che per due delle tre annualità sottoposte a verifica, l’azienda, vista la mancata presentazione delle dichiarazioni, è diventata evasore totale, mentre per la terza ha presentato una ‘dichiarazione infedele’.

Complessivamente ammontano a 164.959 € i ricavi non dichiarati e quindi non sottoposti a tassazione, con una conseguente evasione IVA di 36.180 €. Il titolare dell’azienda ha inoltre omesso di versare, in qualità di sostituto d’imposta, ritenute previdenziali ed assistenziali in favore dei propri dipendenti.

