“Episodio gravissimo, il responsabile pagherà caro. Esprimo solidarietà alla collega che conosco personalmente.

Sto partendo per la Sardegna dove domani chiederò un incontro al Prefetto e andrò a trovare la collega. Al rientro a Roma depositerò un’ interrogazione urgente al Ministro dell’ Interno Matteo Salvini che sto contattando telefonicamente per fare chiarezza sull’ accaduto”. Lo ha detto il coordinatore regionale della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, in merito all’aggressione alla deputata di M5S Mara Lapia ieri a Nuoro. La deputata avrebbe riportato la frattura di alcune costole e contusioni, ma non è chiaro il movente dell’aggressione.

