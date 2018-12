Nel fine settimana, in particolare nella giornata di domenica, le condizioni meteo hanno registrato un cambiamento. L’ennesima perturbazione atlantica è transitata a ridosso della nostra regione, contrapponendosi al promontorio anticiclonico ostinatamente collocato sulla vicina Penisola Iberica.

Abbiamo avuto un ritorno del Maestrale a partire dalla serata di ieri, Maestrale che ha portato con sé qualche annuvolamento e qualche acquazzone. Ovviamente le aree maggiormente interessate dai fenomeni sono state le nordoccidentali e più in generale la fascia occidentale, ma qualche acquazzone è riuscito a sconfinare fin sulle aree costiere orientali (ad esempio in Gallura).

Situazione che sta già migliorando e che proporrà ampie e diffuse schiarite nella seconda parte della giornata, seppure con qualche residuo annuvolamento sui settori ovest. Miglioramento che si consoliderà nella giornata di martedì, allorquando avremo un’attenuazione del vento e cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. La presenza della propaggine anticiclonica favorirà un ulteriore rialzo delle temperature massime, che saranno gradevoli un po’ ovunque.

Ma si tratterà di un intervallo, difatti nella giornata di mercoledì potrebbe transitare un’altra perturbazione stavolta associata a un peggioramento più convincente che potrebbe portare piogge un po’ su tutta la nostra regione. Non farà freddo, questo possiamo dirlo. Ma per i dettagli in tal senso vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

