Le stelle riservano numerose occasioni per i Segni di Fuoco, e anche se l’amore sembra perduto molti ritroveranno l’equilibrio. Ci saranno ottime opportunità per ricucire un rapporto che sembrava logoro e potranno anche esserci dei ritorni di fiamma. Continua il periodo positivo per i Segni d’Acqua, nonostante ci saranno alti e bassi a causa dell’umore altalenante. La settimana è ricca di opportunità per le coppie che vorranno consolidare il rapporto e rafforzare la posizione lavorativa. Novità in arrivo anche per i Segni d’Aria, che dovranno tuttavia mantenere la traiettoria intrapresa se non vogliono perdere di vista i loro obiettivi. Inizia un periodo migliore anche per i Segni di Terra, che potranno fare un bilancio sul proprio operato. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: le stelle riservano numerose occasioni ai nati sotto il segno dell’Ariete, ma per sfruttarle al meglio bisogna affrontare la scomoda quadratura di Saturno. L’amore sembra aver perso l’equilibrio, ma niente paura, è solo una sensazione dovuta a divergenze e incomprensioni. Presto ci saranno novità anche per i single, che potranno ritrovare la serenità nei sentimenti solo se allontaneranno alcune amicizie sbagliate.

Lavoro: questa settimana potreste avvertire il peso di incarichi e doveri più del solito ma se non vi lascerete trasportare da questa ossessione riuscirete a godere dei benefici derivanti da un Giove molto favorevole. A sostenere questo momento di crescita c’è anche Marte che vi aiuta a gestire nuove situazioni nella vostra vita. Con un po’ di fortuna potreste realizzare qualche desiderio a cui tenete tanto.

Toro

Amore: in amore inizia un periodo migliore sia nella comunicazione che nell’intimità. Mercurio e Venere, infatti, saranno disposti ad aiutarvi anche se sono in opposizione. Questa settimana chiarirete antichi dissapori e renderete più leggera e frizzante la vita di coppia. I single mieteranno conquiste!

Lavoro: al lavoro è tempo di tirare le somme e di fare un bilancio del proprio operato. Molti del segno hanno lasciato la vecchia strada per una nuova, ma ancora si stanno chiedendo se è davvero quella giusta. Per saperlo bisogna attendere di raccogliere i primi risultati e verificare se è stata la scelta migliore. Ad ogni modo, datevi da fare con grinta ed entusiasmo in tutte le cose che farete, e anche se vi sentirete un po’ giù di tono non demordete.

Gemelli

Amore: la settimana prevede alti e bassi in amore, per cui le stelle invitano ad avere più cura delle proprie cose. Non esternate subito i vostri stati d’animo, prima di manifestarli meglio chiarire alcune situazioni che vi hanno creato seri problemi. I single non dovranno lasciarsi incantare da lusinghe e complimenti che potrebbero non essere sinceri.

Lavoro: tanti gli impegni lavorativi di questa settimana, e tantissimi anche i pensieri che vi passeranno per la testa. Meglio meditare prima di agire e se qualcosa non è realizzabile pazienza, fatevene una ragione. Piuttosto che perdere del tempo prezioso senza concludere nulla, dedicatevi ad altri progetti che invece potrebbero darvi grandi soddisfazioni.

Cancro

Amore: in amore tutto continua ad andare a gonfie vele e questa settimana siete in assoluto vincenti sul fronte sentimentale. In vista ci sono buone occasioni per un viaggio romantico. Ci saranno anche tutti i presupposti per far nascere nuove storie, basta dare la giusta libertà e i giusti spazi all’altro. Luna e Giove favorevoli promettono nuove conoscenze, avrete infatti ottime opportunità di conquistare chi vi interessa davvero. Liberi da ogni vincolo, i single si butteranno in avventure intriganti ed emozionanti.

Lavoro: altrettanto positive sono le novità per la sfera professionale, anche se una questione con un collega potrà mettervi in agitazione. Tuttavia, gli avvenimenti nel corso della settimana vi faranno cambiare idea su molte cose e su alcune persone. Alla fine avrete le idee molto più chiare sul futuro e potreste anche modificare in parte i vostri progetti. Grazie al vostro intuito potrete concludere un accordo o iniziare una collaborazione importante.

Leone

Amore: inizia una settimana rilassante e gratificante per il Leone, Giove amico vi strizza l’occhio e invita ad abbracciare nuove conoscenze, sia amorose che di amicizia. Ci saranno ottime opportunità per ricucire un rapporto che sembrava logoro e per molti potranno anche esserci dei ritorni di fiamma. Chi invece sta vivendo una relazione extra dovrà decidersi a chiarire prima che accada l’irreparabile. Per i single la settimana annuncia buone prospettive per fare incontri davvero interessanti.

Lavoro: numerose le occasioni di questa settimana che vi porteranno al centro dell’attenzione, cercate però di evitare inutili pettegolezzi nell’ambiente di lavoro che potrebbero infastidire la vostra posizione. Occhio all’impulsività, agite sempre con prudenza e diplomazia in ogni trattativa per portarla a buon fine.

Vergine

Amore: sarà una settimana di grandi riflessioni per i nati del segno e saranno mille le domande che affolleranno la mente e il cuore. Marte consiglia di avere più coraggio nelle scelte e di capire cosa davvero merita la vostra attenzione. Chi ha avuto troppe spese avrà difficoltà a far tornare i conti, quindi meglio tagliare il superfluo. Bene l’amore per i single che faranno nuovi incontri.

Lavoro: anche se ci saranno delle situazioni negative nel corso della settimana non è il caso di arrendersi. Non abbiate timore di osare e affrontate ogni cosa con determinazione e ottimismo, ne uscirete vincenti. Evitate di farvi trascinare in discussioni sterili e polemiche inutili che potrebbero sorgere a causa di controversie lavorative scaturite dall’invidia.

Bilancia

Amore: questa settimana i Bilancia devono prestare attenzione alle situazioni in evoluzione. Soprattutto in amore siete preda dell’umore di chi vi circonda e di conseguenza non vi accorgete dei deboli venti che vi spingono verso nuovi lidi. Marte ancora in opposizione si mostrerà ostile e seminerà discordie anche nelle coppie stabili. A resistere saranno i più forti, ovvero coloro che saranno veramente innamorati.

Lavoro: giove questa settimana favorisce l’iniziativa e se siete alle prese con un progetto importante è giunto il momento di dargli una spinta consistente. Organizzatevi in modo da essere al riparo da brutte sorprese e lavorate anche sul vostro carattere che a volte vi mette in condizioni di rovinare i rapporti con gli altri.

Scorpione

Amore: anche se Giove da tempo ha abbandonato il vostro segno i suoi effetti positivi sono ancora notevoli e si riflettono sulla situazione sentimentale che continua ad essere fortunata. L’amore infatti regala dolci sensazioni, a patto di non provocare chi avete accanto. Per i single novità in arrivo: tornerà il sereno dopo alcune piccole delusioni amorose.

Lavoro: l’influsso di Marte sarà un vero toccasana nel corso della settimana e porterà nuove opportunità per iniziare a risalire la china. I prossimi giorni potrebbero davvero sorprendervi e avrete energia e grinta a sufficienza per orientare le vostre giornate al meglio.

Sagittario

Amore: questa settimana molti Sagittario potrebbe essere turbati da qualche pena in amore per delle incomprensioni che non avrebbero ragione di esistere. Provate a non concedervi troppo e offrite la vostra simpatia solo a persone di fiducia. Se siete single un po’ la colpa è anche vostra, spesso vi circondate di persone false e poco sincere.

Lavoro: nuove possibilità si prospettano in ambito lavorativo; ciò che fate adesso potrebbe essere ben diverso da ciò che intraprenderete a breve. Sta per iniziare infatti un periodo positivo che vi offrirà mille nuove opportunità. Solo Mercurio appare ancora dispettoso e potrebbe ostacolare il dialogo con qualche collega indisciplinato, moderatevi e tutto andrà per il meglio.

Capricorno

Amore: momenti di alti e bassi per i Capricorno, questa settimana alcuni del segno potrebbero chiudersi in se stessi rischiando di compromettere il dialogo con tutti coloro che li circondano, partner, amici e colleghi. Favorevoli le giornate centrali della settimana per fare nuovi incontri e aprire le porte ai single verso l’amore.

Lavoro: giove favorisce la ricerca di soluzioni vantaggiose per migliorare la propria posizione lavorativa. Non vi resta che approfittare della sua benevolenza valutando con prudenza le varie offerte e soprattutto senza farvi prendere dalla fretta. Mantenete la calma di fronte agli imprevisti che potranno verificarsi lavorando con persone nuove.

Acquario

Amore: stelle poco generose per gli Acquario questa settimana, ma non devono farvi disperare. Anche se in amore aleggia tanta gelosia nelle coppie, non ci saranno sconvolgimenti, a parte qualche piccola scenata. Le giornate scorreranno tranquillamente e nel fine settimana avrete il tempo per resettare il cervello e ripartire più carichi di prima. I single saranno simpatici e gioviali e potranno fare conoscenze interessanti.

Lavoro: una grinta particolare potrebbe distinguervi in questa settimana. Marte riuscirà a procurarvi tanto entusiasmo e forza da permettervi di affrontare molti dei vostri problemi con serenità e ottimismo. Le giornate lavorative saranno tranquille e i rapporti con colleghi e datori di lavoro abbastanza gradevoli.

Pesci

Amore: periodo pressante in amore, chi ha avuto una crisi o una separazione si troverà ad affrontarne ancora le conseguenze. Bisogna urgentemente staccarsi da tutto ciò che è negativo e dedicare del tempo a voi stessi: vi state trascurando troppo e state perdendo di vista i vostri obiettivi. I single dovranno fare mente locale e approfittare di questa settimana per capire cosa vogliono realmente.

Lavoro: le stelle annunciano un periodo pesante e poco fruttuoso per il lavoro. Un po’ è anche colpa della vostra distrazione nel non saper cogliere le occasioni favorevoli, ma anche della vostra impulsività, che dovete tenere a freno. Ricordate che la fretta e l’impazienza sono due cattive consigliere, quindi tenetele a bada se volete migliorare la vostra situazione.

