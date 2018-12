Operazione di polizia questa mattina tra piazza San Michele e via Is Maglias dove sono intervenuti carabinieri e polizia municipale per allontanare gli ambulanti che stazionavano sulla piazza.

Qualche momento di tensione tra le forze dell’ordine e gli ambulanti, ma la situazione poi è tornata alla normalità.

Sul posto i mezzi della De Vizia dove si sta caricando tutto il materiale sequestrato dalla municipale di Cagliari.

Commenti

comments