Incidente stradale questa mattina a Pirri.

Uno scooter guidato da un cagliaritano di 48 anni, in via Stamira, all’altezza di via Tamburino Sardo, si è scontrato con una Fiat Punto, con alla guida una donna di 72 anni di Cagliari.

Nello scontro è rimasta ferita la passeggera dello scooter, una 49enne, soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

