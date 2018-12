Alice Cooper in concerto a Torino: unica data in Italia il 10 settembre 2019

Alice Cooper ha annunciato il ritorno in Italia per un unico concerto del

Ol’ Black Eyes Is Back Tour, la data dell’esibizione è prevista martedì 10 settembre al Pala Alpitour di Torino, ad aprire le danze saranno i Black Stone Cherry.

Dopo esser passato in Italia questa estate con Joe Perry e Johnny Depp, il nuovo tour della rockstar statunitense partirà il 13 luglio da Toronto, in Canada, per spostarsi a partire dal 31 agosto in Europa e fino al 1 ottobre (ultima data confermata finora).

Ad oggi l’ultimo album in studio di Alice Cooper è “Paranormal” del 2017 ma probabilmente ci sarà qualche novità discografica nel 2019.

