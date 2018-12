Rapina stamani nell’abitato di Lotzorai (Nu). Verso le 10 circa, due uomini con volto travisato e guanti, armati di pistola, a bordo di una Fiat Grande Punto hanno bloccato la strada una Fiat Doblo condotto da un dipendente di una ditta di slot machine costringendolo a consegnare una borsa contenente l’incasso appena ritirato da alcuni bar della zona.

Insieme al bottino, ancora da quantificare, i malviventi hanno preso al conducente il telefono cellulare e le chiavi del mezzo, riuscendo poi a dileguarsi per le vie del paese. Sono in corso le ricerche da parte dei Carabinieri di Santa Maria Navarrese e della compagnia di Lanusei in tutta l’Ogliastra.

