I Candlemass hanno annunciato che sarà “The Door to Doom” il titolo del loro nuovo album in uscita il 22 febbraio 2019, il disco, il primo dalla reunion con il cantante originale Johan Langquist, vede il leggendario chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi come ospite su una canzone, ‘Astorolus – The Great Octopus’.

“I Candlemass sono una potenza nella scena Heavy Rock scandinava e hanno sempre riconosciuto la nostra influenza sulla loro musica, mi hanno chiesto di collaborare per questa canzone che suona molto interessante, quindi ho pensato, “perché no””, ha affermato Iommi.

