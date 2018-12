“E’ urgente completare l’iter per la costituzione del Reggimento logistico della Brigata Sassari e il trasferimento nell’Isola di militari sardi oggi in servizio in Continente”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda (capogruppo in commissione Difesa) che oggi, assieme al capogruppo in Consiglio regionale Paolo Truzzu, ha visitato il 151° Reggimento Fanteria Sassari. A riceverli, il comandante della Brigata, generale Andrea Di Stasio, e il comandante del 151°, olonnello Stefano Fanì.

“La Brigata Sassari non solo è una eccellenza nel panorama delle Forze Armate – ha sottolineato Deidda – ma una vera e propria istituzione nell’Isola, e come tale va trattata. Gli uomini e le donne che la compongono non si risparmiamo, passano senza sosta da teatri operativi come Iraq, Libano o Afghanistan all’operazione ‘Strade Sicure’. Da qui, la necessità di costituire il Reggimento”.

Commenti

comments