E’ Daniela Noli, psicoterapeuta di quarantadue anni la candidata del centro-destra alle supplettive del 20 Gennaio. Lo ha comunicato Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, all’uscita dall’ufficio centrale circoscrizionale insieme agli alleati della Lega e di Fratelli d’Italia.

“Dopo aver ricevuto il mandato dal Comitato regionale del partito a individuare il candidato ed una volta compiuta un’attenta analisi della situazione politica, ho scelto un volto nuovo, una donna, una figura che rappresentasse il rinnovamento, il senso di appartenenza, della competenza per portare nuova energia in Parlamento e dare più forza alle battaglie per la nostra isola”. Una scelta che conferma, con la presentazione della prima dei non eletti alle elezioni del 4 marzo, la volontà di rigenerare la nostra proposta politica in piena coerenza con i nostri valori tradizionali”.

Commenti

comments