“Perché a volte l’amore è anche incomunicabilità e difficoltà di comprendere l’altro”.

E’ la frase che spunta in diversi manifesti affissi per le vie di Cagliari. E’ forse un giovane cagliaritano vuole riconquistare la sua amata? Sullo sfondo “Gli amanti” di Magritte, in cui traspare una grande emozione: l’amore di due persone che devono nascondere al mondo il loro amore. Ma l’amore non può essere camuffato, non ha veli, non può essere celato. L’amore vince su tutto. L’amore, quello vero, non può essere oppresso e negato. L’amore, quello reale, non può essere ucciso.

Una dichiarazione anonima oltre le righe, coraggiosa, che oggi spunta tra le numerose scritte di minacce e insulti e che di questi tempi ci ricorda quanto siano importanti i affetti e la bellezza. Quanto sia importante avere in coraggio di mettere a nudo i propri sentimenti, lottare per essi, fidarsi e affidarsi all’altro.

La ragazza avrà apprezzato il gesto eclatante del giovane? Quali altre sorprese ci riserverà il ragazzo in questo clima di magia natalizia? Certo è, che noi guarderemo con occhio attento i muri della città.

