Mercoledì 19 dicembre, dalle 18.30, in Via Monte Santo 28 a Cagliari, la rete locale di Non Una di Meno, convoca un’assemblea pubblica e femminista per costruire insieme un dialogo sugli spazi femministi come luoghi di autonomia, come spazi separati e di liberazione.

“Partiremo dal Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere”, si legge nella nota, “redatto dalla rete nazionale Non Una Di Meno e lo contestualizzeremo nel nostro territorio per costruire un piano femminista locale.

“L’obiettivo- conclude la nota- “è andare verso e oltre l’8 marzo in un percorso di lotta collettiva contro la violenza dei generi a partire dal nostro territorio”.

Commenti

comments