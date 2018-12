Ieri i Carabinieri della stazione di Pula hanno arrestato, dopo mesi di accertamenti investigativi e di polizia giudiziaria, Salvatore Zara, 52enne residente a Pula.

L’uomo è stato più volte segnalato ai militari che, in diverse occasioni, hanno perquisito la sua abitazione e trovato sostanze stupefacenti di diverso tipo. Inoltre, pare maltrattasse l’anziana madre, costringendola a vivere in un costante stato di ansia e paura, con percosse e minacce per ottenere denaro necessario all’acquisto delle dosi di droga.

Dallo scorso maggio, secondo i carabinieri, l’anziana donna era stata allontanata e portata via dalla figlia e dalla nipote, che pare avessero ricevuto le minacce dell’uomo.

L’uomo era da tempo seguito dagli assistenti sociali, che hanno riferito ai militari di una “condizione di alterazione psico-emotiva che sfociava spesso in azioni estremamente violente”, verso i quali, avrebbe spesso compiuto atti intimidatori.

Dopo l’arresto l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Uta.

