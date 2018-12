Un bambino di un anno è morto questa mattina a Villasor, nel Medio Campidano. Il piccolo era ospite insieme alla mamma originaria del Mali di un centro di accoglienza.

Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto soffocato mentre mangiava. Inutili i soccorsi.

I medici del 118 hanno tentato per quasi due ore di salvare la vita al bimbo. Sul posto è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso, ma il velivolo è partito vuoto perchè il piccolo era ormai morto. La tragedia è avvenuta nel centro di accoglienza di via Cagliari, a Villasor. Il bimbo era nato a Cagliari da una coppia di migranti, la mamma del Mali e il papà della Nigeria. Il corpo è ora nella camera mortuaria del cimitero del paese. La Procura ha deciso di non procedere con l’autopsia.

