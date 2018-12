Vertenza Aias, prosegue la protesta di un parte dei lavoratori

Settimo giorno con le tende sotto il Consiglio regionale per i dipendenti dell’Aias che rivendicano dieci stipendi arretrati e “i crediti che l’Associazione sembra vantare nei confronti della Regione. Questa mattina una nuova protesta rumorosa: un centinaio di manifestanti battono sui tamburi, soffiano nei fischietti e bloccano il traffico sulla via Roma, in attesa dell’esito del confronto in piazza Palazzo convocato dalla Prefetta Romilda Tafuri e al quale partecipano tutte le parti coinvolte: Assessorato alla Sanità, Azienda per la tutela della Salute, l’Associazione italiana spastici, i sindacati Ugl, Fials, Isa, Confintesa, Css e il Comitato spontaneo dei lavoratori.