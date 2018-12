Risolti i problemi di logistica, ora è ufficiale: il 18 e 19 giugno 2019 la Fiera di Cagliari ospiterà i due attesissimi concerti di Vasco Rossi.

La prevendita inizierà venerdì 21 dicembre. L’Arena Concerti, allestita all’interno del quartiere fieristico, ospiterà circa 30mila persone a serata.

“La chiusura delle trattative è arrivata ieri sera, dopo un periodo di intenso lavoro e verifiche che, con grande nostra soddisfazione, hanno dato il risultato che volevamo – afferma il presidente del Centro Servizi Promozionali per le Imprese Gianluigi Molinari – i due concerti in programma alla Fiera di Cagliari il 18 e il 19 giugno rappresentano la vera sfida di puntare sulla potenzialità di un’isola che ha tanta voglia di concerti. Oltre ai nomi di prestigio già confermati, come Laura Pausini e Biagio Antonacci, Vasco Rossi ed Elisa, che farà due date a maggio, siamo al lavoro per portare altri big nei nostri spazi”.

“All’inizio dell’anno verrà data comunicazione ufficiale sugli altri importanti artisti che verranno nel quartiere fieristico di Cagliari”, ha concluso Molinari.

Il Centro Servizi Promozionali per le Imprese sta procedendo ad allestire adeguatamente gli spazi che accoglieranno il pubblico per garantirne la massima sicurezza.

