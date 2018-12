Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari.

Una Fiat Punto, condotta da una cagliaritana di 51 anni, all’incrocio tra via Redipuglia e via Trincea delle Frasche, si è scontrato con un’Opel Corsa, condotta da un 67enne cagliaritano.

A seguito dell’urto l’Opel Corsa, priva di controllo, è carambolata tra le auto in sosta, danneggiandone quattro.

Per fortuna non ci sono stati feriti.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso

