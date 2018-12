Il ministro brasiliano della Pubblica sicurezza Raúl Jungmann non esclude che Cesare Battisti, condannato in Italia per omicidio e ricercato per essere estradato, sia fuggito dal Brasile. Parlando alla radio CBN, Jungmann ha spiegato che questa ipotesi è fra quelle prese in considerazione dagli uomini della Polizia federale. Alla domanda dell’intervistatore sulla possibile fuga di Battisti, il ministro infatti ha ammesso: “E’ una possibilità. Non so dire se alta, ma è una possibilità”.

“Non metteremo premi o wanted. Lasciamo ai film quella roba lì. Ma sono fiducioso sul fatto che si possa risolvere positivamente”. Così Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda su un’eventuale ricompensa per la cattura del terrorista Cesare Battisti. “Ribadisco quanto detto al presidente brasiliano: qualora venisse preso sono disponibile a salire sul primo aereo e accompagnarlo personalmente”, ha aggiunto.

