“Siamo sotto al Parlamento per chiedere cosa intende fare il governo sul Global Compact”. Lo ha detto all’Adnkronos Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound, che già oggi era sotto Montecitorio con una delegazione di eletti e militanti di Cpi, e che annuncia, per domani alla 12, una manifestazione ufficiale del movimento sempre sotto il Parlamento, “perché si sappia – spiega – che questa cosa non passerà sotto silenzio”.

“Diciamo che oggi ci siamo fatti vedere per dimostrare che siamo vigili, attenti alla questione, dato che non è affatto chiaro se e quando si vota il Global Compact, se e quando si votano le mozioni – ha sottolineato il leader di Cpi – Domani invece saremo in forze, pronti a farci sentire. Ci aspettiamo che Salvini chiarisca in maniera definitiva, tombale, a Di Maio che se vota il Global Compact insieme al Pd il governo finisce lì. D’altra parte, sono tanti, tantissimi gli elettori della Lega che chiedono chiarezza, così come anche i 5 Stelle, visto che rivendicano sempre di essere contro i poteri forti e oggi invece ricevono ordini dall’Onu”.

