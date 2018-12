“Una fogna è esplosa circa un mese fa in via Fasano, nel quartiere di Sant’Elia, a Cagliari, ma nessuno interviene”. E’ il grido d’aiuto inviato dai residenti, indignati, alla nostra redazione, per far sentire la loro voce.

“Noi viviamo con una fogna aperta, che oltretutto si trova proprio sotto la finestra della camera da letto di una signora che ha due figlie minori”, ci scrive una cittadina.

Una zona periferica del capoluogo, perversata, ormai da settimane, da un’aria putrida e mal odorante.

“Nessuno si vuole prendere la responsabilità di aggiustare il guasto, o quantomeno di pulire. A quanto pare il tubo si è rotto – precisa la donna – Abbanoa ha scaricato la responsabilità sul Comune. Il Comune a sua volta ha comunicato di non non aver soldi per poter intervenire al momento”. Gli abitanti della zona insomma, disperati e amareggiati dal grande menefreghismo generale, non sanno più a chi rivolgersi.

