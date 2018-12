Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari hanno effettuato, nelle ultime ore, un intervento che ha condotto al sequestro di numerosi articoli pericolosi per i consumatori.

L’attività, effettuata, in un’ottica di continuità rispetto ai molteplici analoghi interventi portati avanti ormai da oltre 12 mesi, mira ad intercettare le forme di commercializzazione di prodotti che, in difformità da quanto stabilito a livello europeo in materia di standard di sicurezza, non riportano quelle minimali indicazioni che certificano il prodotto come non potenzialmente dannoso per l’utilizzatore finale.

L’opera di individuazione del target nei cui confronti indirizzare le attività di controllo, effettuata in un’ottica di trasversalità, per quanto concerne la tipologia di esercente commerciale e la sua collocazione geografica, poggia le proprie basi su un incisivo, costante ed efficace controllo del territorio, che va a scandagliare e a circoscrivere il tessuto economico del territorio.

In ragione di questa tipologia di approccio dedicato e puntuale, le fiamme gialle cagliaritane hanno eseguito un intervento presso un’attività commerciale operante nel capoluogo nel settore del commercio al dettaglio.

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 86.692 articoli, costituiti da prodotti per la casa – per un valore complessivo presunto di oltre 100.000 € – commercializzati in violazione al Codice del Consumo in quanto privi di qualsiasi indicazione relativa al produttore, all’ importatore ed al paese di origine, nonché manchevoli delle istruzioni d’uso in lingua italiana e delle prescritte avvertenze ed indicazioni d’uso.

Al responsabile dell’esercizio commerciale, un cittadino di nazionalità cinese, è stata irrogata una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 25.823 €.

Quest’ultimo sequestro si pone sulla scia degli ultimi recenti interventi effettuati nel medesimo settore: è di qualche giorno fa, infatti, il sequestro di materiale non sicuro effettuato dalle fiamme gialle sull’intero territorio della provincia, che ha portato al sequestro di quasi 118.000 articoli.

Salgono quindi a 2.967.355 i prodotti non sicuri sequestrati dalla guardia di finanza di Cagliari dall’inizio dell’anno, con 54 commercianti sanzionati amministrativamente e 2 denunciati all’Autorità Giudiziaria.

