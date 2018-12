Intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari alle 18:00 circa sulla Strada statale ex 131, nel comune di Sestu (CA), dove sono rimaste coinvolte due autovetture ed è stata estratta una persona, data poi in consegna agli operatori sanitari del 118.

La Sala operativa del 115 che ha ricevuto la prima chiamata di soccorso, ha tempestivamente inviato la squadra VVF di pronto intervento, che all’arrivo sul posto ha provveduto a estrarre uno degli occupanti dall’abitacolo, che viaggiava con la moglie e la figlia, i quali successivamente sono stati presi in consegna dagli operatori sanitari del 118, mentre i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto di cui una con impianto GPL e successivamente la sede stradale.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per risalire alle cause dell’incidente.

Commenti

comments