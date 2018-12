La vertenza Aias si avvia verso una soluzione positiva: sulla direzione presa è stata decisiva la collaborazione tra parlamentari, Regione e Governo. E’ la posizione di Emiliano Fenu e Alberto Manca – rispettivamente senatore e deputato del M5s – che in una nota esprimono soddisfazione “per il risultato raggiunto nel tavolo tecnico dello scorso 13 dicembre a Roma al quale hanno partecipato i rappresentanti della Giunta, la Ragioneria Generale dello Stato e i ministeri della Funzione pubblica e dell’Economia”.

In quell’occasione, spiegano, “la Regione ha presentato alcune proposte che risolveranno le problematiche dei dipendenti Aras e sulle quali oggi il Mef si è espresso positivamente”. Questo è successo grazie anche all’intervento dei parlamentari del M5s. “Noi – sottolineano – abbiamo seguito da Roma lo sviluppo della trattativa con incontri ed interlocuzioni quasi quotidiane con i dicasteri interessati”.

Per la verità, illustrando il ddl a cui il Consiglio regionale dovrebbe dare il via libera domani, chiudendo così la vertenza, lo stesso assessore al Personale, Filippo Spanu, ha evidenziato “l’ottimo esempio di collaborazione con i parlamentari M5s che hanno dato una grande mano d’aiuto”. Ora, riprendono Fenu e Manca, “auspichiamo che l’importante risultato, ottenuto dopo nove anni anni di stallo, non vada disperso, approvando immediatamente la legge regionale in grado di definire in tempi rapidissimi le procedure per il passaggio dei lavoratori Aras all’Agenzia Laore”.

