Forse doveva essere un documento interno o forse un accordo politico tra le parti, ma Cagliaripad è venuto in possesso (come le altre testate sarde) di un documento a firma congiunta di Andrea Murgia, Claudia Zuncheddu e Roberto Mirasola, rappresentanti rispettivamente AutodetermiNatzione, Sardigna Libera e Sinistra Italiana, che prendono l’impegno di sostenere insieme la lista di Autodeterminatzone.

Tante le reazioni, tante le smentite, ma nessuno ufficiale al punto che il nostro lettore Anthony Muroni pubblica su Facebook un post durissimo contro le anime indipendentiste della coalizione di Andrea Murgia.

C’è da precisare che Cagliaripad non “attribuisce la firma su un comunicato”, come scrive il lettore Muroni. Cagliaripad ha semplicemente preso atto del comunicato stampa che ha ricevuto, ribadiamo, come le altre testate sarde.

La nostra è semplicemente cronaca politica, la pubblicazione di un documento, come facciamo sempre e con imparzialità e obiettività, che la redazione ha ricevuto, come decine di altri comunicati stampa che abbiamo sempre pubblicato.

A questo punto, se da una parte gli indipendentisti di AutodetermiNatzione smentiscono il loro candidato governatore Murgia, Bustianu Cumpostu si è affrettato a dire che “non è un documento ufficiale di ADN”. Anche dentro Sinistra Italiana è scoppiato il caso politico e Roberto Mirasola è messo all’indice dai vertici italiani che vorrebbero l’accordo con Massimo Zedda.

Ma senza smentite ufficiali da parte dei tre firmatari della nota stampa e con la conferma che la Zuncheddu, Murgia e Mirasola si sono incontrati in un noto hotel cagliaritano, non possiamo fare altro che aspettare i prossimi sviluppi.

