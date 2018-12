Un ampio fronte nuvoloso è entrato prepotentemente sull’Europa occidentale e sta provando a insinuarsi all’interno del Mediterraneo, provocando un peggioramento sui settori centro settentrionali dell’Italia.

Perturbazione che dovrà fare i conti con un promontorio di Alta Pressione che sta tentando in tutti i modi di imporsi sulla scena, un tentativo che guarda caso potrebbe andare in porto a ridosso del Natale. Significa che il fronte arriverà sulla nostra regione estremamente debole e sarà in grado di provocare giusto qualche pioggia sui settori nordoccidentali. Le ultimissime emissioni dei modelli matematici di previsione ci dicono che verranno coinvolti, in serata, algherese e sassarese, ma qualche pioggia nottetempo potrebbe propagarsi fin verso i litorali nord della Gallura e nelle zone interne esposte a occidente.

Precipitazioni che verranno accompagnate da una ventilazione occidentale tra il debole e il moderato, niente vento forte quindi. Le temperature, per concludere, sono attese in rialzo sia nei valori massimi che nelle minime. Minime che nel corso della notte appena trascorsa, complice il cielo sereno, sono scese localmente sotto zero innescando le prime forti gelate.

Proiettandoci verso Natale, argomento sul quale torneremo ovviamente nei prossimi giorni, possiamo dirvi che i modelli matematici di previsione non sono ancora concordi. Secondo taluni avremo bel tempo e clima mite, secondo altri potrebbe realizzarsi un peggioramento con freddo a cavallo tra il 25 e il 26 dicembre. Non appena l’incertezza lascerà spazio a risposte certe ve ne daremo conto.

In collaborazione con Meteo Sardegna

Commenti

comments